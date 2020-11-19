الباطن يُعسكر في الدمام

المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن إلى الدمام، في إطار استعدادات السماوي لاستئناف المسابقات بعد فترة التوقف الدولي.

الباطن في الدمام

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم سيخوض معسكرًا قصيرًا في الدمام، من أجل الاستعداد بشكل جيد لمواجهة القادسية المقبلة.

ويستعد السماوي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم القادسية، يوم 23 من شهر نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الرائد والفتح أصحاب المركزين الخامس والسابع.

شارك الخبر