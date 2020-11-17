البحرية المصرية تحرج تركيا.. خط أحمر جديد أمام أردوغان

المواطن – سليم زايد – الرياض

ينفذ الجيش المصري لأول مرة في تاريخه مناورات بحرية ضخمة في البحر الأسود بين مصر وروسيا تحت عنوان جسر الصداقة على مشارف الحدود البحرية التركية بالذخيرة الحية وبمشاركة القوات الجوية.

مناورات وصفها محللون بالخط الأحمر الجديد الذي ترسمه القاهرة أمام أطماع أردوغان، أعلنت صحف تركية مرور 3 سفن حربية تابعة للبحرية المصرية عبر مضيق الدردنيل، باتجاه بحر مرمرة، للمشاركة في مناورات مشتركة مع روسيا في البحر الأسود.

ووفق ما ذكرت الصحف التركية فإن السفن الثلاث هي الإسكندرية 911، والفاتح 686 والسفينة محمد فهمي 971 التابعة للبحرية المصرية، دخلت مضيق الدردنيل من بحر إيجة، ووصلت أمام مدينة قلعة جنق واتجهت نحو بحر مرمرة.

منع تهريب السلاح

الرسالة الأهم في المناورة الأولى من نوعها في البحر الأسود، هي منع عمليات تهريب السلاح الذي يصل إلى المليشيات المسلحة في العديد من بؤر الصراع، والتي أكدت تقارير استخباراتية عديدة تورط أنقرة في تلك العمليات المشبوهة ولا سيما في ليبيا.

وستكون هذه المناورات من أكبر المناورات العسكرية البحرية في المنطقة، وتشمل عدة مهام قتالية ومهام حربية مختلفة، حيث تتدرب السفن الحربية التابعة لأسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية والبحرية المصرية، بدعم من الطائرات، على الدفاع عن الممرات البحرية ضد التهديدات المختلفة.

وتتضمن التدريبات، مناورات على نشر القوات وإعادة الإمدادات في البحر، وتفتيش السفن المشبوهة.

وسيجري البحارة الروس والمصريون تدريبات على جميع أنواع الحماية والدفاع في البحر وإطلاق الصواريخ والمدفعية باستخدام أسلحة محمولة على السفن.

مصر تتحرك بقوة لمحاصرة النفوذ التركي

وبحسب خبراء، تعتبر المناورة رسالة تأكيد لأنقرة، مفادها “أن التواجد التركي في ليبيا أو تفاهماتها مع إثيوبيا، يواجهه تفاهمات مصرية أمنية مع العراق أو مناوره بحرية مع روسيا قرب المناطق التركية”.

كما أن مرور السفن المصرية ومشاركاتها في المناورات الروسية أمر شديد الإزعاج والإحراج للنظام التركي حيث تعبر عن توافقات مشتركة بين الجانبين ودورهما كقوى إقليمية فاعلة، وتأكيد على عمق العلاقات العسكرية المصرية الروسية، في حين تشهد العلاقات “الروسية التركية” تدهورًا حادًّا بسبب سياسات أردوغان في ليبيا وأذربيجان وسوريا.



يذكر أن البحر الأسود عبارة عن بحر داخلي يقع بين الجزء الجنوبي الشرقي لأوروبا وآسيا الصغرى يتصل بالبحر المتوسط عن طريق مضيق البوسفور التركي وبحر مرمرة.

وتطل على البحر الأسود كل من تركيا وأوكرانيا وروسيا وجورجيا وبلغاريا ورومانيا.

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