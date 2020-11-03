البحرين تجيز استخدام لقاح كورونا للحالات الطارئة اختياريًا

المواطن - متابعة

أتاحت وزارة الصحة في البحرين الحصول على لقاح كورونا اختيارًا أمام الفئات الأكثر تعاملًا مع المصابين بفيروس كورونا من أبطال الصفوف الأمامية اعتبارًا من اليوم بهدف توفير وسائل الأمان لهم وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

استخدام لقاح كورونا في الحالات الطارئة

وأكدت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح أن الاستخدام الطارئ لـ لقاح كورونا يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين التي تسمح بالترخيص الاستثنائي في الحالات الطارئة، وتأتي إجازة الاستخدام الطارئ للقاح “كوفيد-19” استكمالًا لجهود التنسيق والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة في شركة G42 ، حيث أعلنت الإمارات في شهر سبتمبر الماضي عن إجازة الاستخدام الطارئ لنفس اللقاح للعاملين في خط الدفاع الأول.

إجراءات مراقبة الجودة وأمان لقاح كورونا

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية يتم ترخيص الاستخدام الطارئ بالتنسيق مع الشركة المصنعة لتطبيق العديد من إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح، منها الاستخدام ضمن نطاق تحدده الجهات الصحية في مملكة البحرين، وتحديد أعداد الفئات المستهدفة والجرعة ونظام التطعيم، بالإضافة إلى المراقبة والإبلاغ عن الأحداث السلبية وتوفير معلومات داعمة للسلامة والفعالية والتصنيع، حيث تم حصر وترشيح الأفراد العاملين في الصفوف الأمامية من قبل جهاتهم، وسيتم التواصل مع من تنطبق عليهم الشروط لأخذ اللقاح لإعطائهم مواعيد في المركز المخصص للتطعيم.

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