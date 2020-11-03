البحرين تدين 51 شخصًا على صلة بإيران بتكوين جماعة إرهابية

المواطن - متابعة

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم حكمًا بإدانة 51 متهمًا لما أسند إليهم من تأسيس وتنظيم والانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكابهم جرائم في إطار نشاط تلك الجماعة.

كما قضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن مدد تتراوح ما بين خمس سنوات والسجن المؤبد، وتغريم عدد 17 متهمًا مبلغ مائة ألف دينار وإلزام ثلاثة متهمين بأداء قيمة التلفيات المقدرة بـ (51400) دينار وبراءة متهم وبمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة في البحرين قد أجرت تحقيقات موسعة فيما أسفرت عنه التحريات من قيام المتهمين بتنظيم أنفسهم في إطار جماعة أسسها بعضهم بغرض تنفيذ مخططاتهم لارتكاب أعمال إرهابية في المملكة، وذلك بناءً على توجيهات قيادات الحرس الثوري الإيراني للمتهمين من العناصر الإرهابية بالخارج والذين يتخذون من إيران والعراق ملاذًا لهم.

وأفادت النيابة أنه تم تكليفهم بتكوين جماعات مسلحة مشكلة من العناصر في الداخل لتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية داخل البحرين. فيما ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية القبض على المتهمين من عناصر تلك الجماعة الموجودين بالبحرين وذلك في أواخر العام الماضي.

وكانت التحقيقات والتحريات قد كشفت عن أن المتهمين البالغ عددهم 52 متهمًا من بينهم 27 هاربًا بالخارج، قد تلقوا الدعم والتمويل المالي من الحرس الثوري وتم إمدادهم بالأسلحة والمتفجرات والمعدات والأدوات اللازمة لارتكاب العمليات الإرهابية بالمملكة واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية ومواقع تمركز الدوريات الأمنية ومقرات وزارة الداخلية وقوة الدفاع.

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