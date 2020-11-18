البحرين تعلن تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية مع إسرائيل

المواطن - متابعة

أعلن وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، الأربعاء، أن البحرين وإسرائيل ستطبقان نظام التأشيرة الإلكترونية على مواطنيهما بدءًا من أول ديسمبر المقبل؛ وذلك ليتمكنوا من السفر بحرية بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل، جمع بين الزياني ونظيره الأميركي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “نحن نبني جسرًا للسلام سيعبر عليه كثيرون لاحقًا”.

من جانبه، اعتبر بومبيو أن اتفاقيات السلام التي أبرمت مؤخرًا مع إسرائيل تعكس “رسالة لإيران بأنها ستصبح أكثر عزلة”.

وكانت دولة الإمارات قد أبرمت معاهدة سلام في سبتمبر الماضي مع إسرائيل، ثم وقعت البحرين على إعلان تأييد للسلام مع إسرائيل، كما أعلن السودان التوصل مع إسرائيل لقرار ينهي حالة العداء وتطبيع العلاقة بين البلدين.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن هذه الاتفاقيات “ستدفع اقتصاد المنطقة إلى الأمام”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الزياني: إنه نقل طلبًا رسميًّا لفتح سفارة في إسرائيل ووافق على طلب إسرائيلي لفتح سفارة في المنامة.

وأضاف أن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، “قبل الدعوة لزيارة البحرين”، لافتًا إلى أن الزيارة ستتم الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال أول زيارة يجريها وفد رسمي بحريني، برئاسة الزياني، إلى إسرائيل، حيث كان في استقباله وزير الخارجية الإسرائيلي، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين آخرين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

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