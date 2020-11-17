البريك: المنتخب السعودي استفاد من وديتي جامايكا

المواطن - مروة نبيل

أكد محمد البريك أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استفاد من وديتي جامايكا، لتصحيح الأخطاء قبل استئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة.

البريك يؤكد الاستفادة من وديتي جامايكا:

وقال محمد البريك في تصريحات لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “الحمد لله، خضنا وديتين استفدنا منهما بشكل كبير، انتصرنا في المباراة الأولى وخسرنا في الثانية، لا تهمنا النتيجة، الأهم أن نصحح الأخطاء قبل خوض التصفيات الآسيوية”

وتابع نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم: “الليلة لم نظهر بالشكل المطلوب بسبب الظروف التي لحقت بالمنتخب من إصابات وغيابات، بجانب مشاركة بعض العناصر في غير مراكزها”.

واختتم محمد البريك تصريحاته قائلًا: “قادرون على تصحيح الأخطاء وتحقيق الأفضل في المباريات القادمة بإذن الله. المدرب هيرفي رينارد أراد اختبار تكتيك معين في ودية اليوم، ونسعى للتحسن في معسكرنا القادم”.

المنتخب السعودي:

وأُقيمت مباراة الأخضر ضد جامايكا اليوم على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وانتهت المواجهة الودية بهزيمة الأخضر بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاءت ودية المنتخب السعودي ضد جامايكا اليوم في ختام معسكر الأخضر بالرياض، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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