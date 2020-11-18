البصل الصيني في موسوعة غينيس بطول 2.53 متر

المواطن - متابعة

دخل مزارع البصل الصيني مياو فايونغ، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بزراعة بصلة خضراء بلغ طولها 2.532 متر، محطمًا بذلك الرقم القياسي مؤخراً.

ويعود تاريخ زراعة البصل الصيني في تشانغتشيو إلى 2700 عام، وهو مشهور في جميع أنحاء البلاد

وشهد في هذا العام موظفو غينيس للأرقام القياسية ثلاثة قياسات دقيقة من قاعدة الجذع إلى طرف ورقة البصل الأخضر بواسطة جهاز تحديد المدى بالأشعة تحت الحمراء عن متوسط ارتفاع يبلغ 2.532 متر.

وفي الوقت الحاضر، يبلغ الإنتاج السنوي من البصل الأخضر في منطقة تشانغتشيو 600 مليون كيلوغرام، مع قيمة إنتاج سنوية تزيد عن 700 مليون يوان، ويتم تشغيل أكثر من 100000 موظف. بلغت قيمة العلامة التجارية لبصل تشانغتشيو الأخضر 5.24 مليار يوان، والتي أصبحت ركيزة لتحفيز التنمية الاقتصادية الإقليمية ودفع المزارعين لزيادة الدخل.

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