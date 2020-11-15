البلديات: صاحب العقار مسؤول عن مخالفات سكن العمالة

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على لسان متحدثها الرسمي أن صاحب العقار مسؤول عن مخالفات سكن العمالة في حال كان العقار مؤجرًا لعمالة عدد من الشركات المختلفة.

وأضاف متحدث البلديات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أنه في كان حال العقار مؤجرًا لشركة واحدة كسكن لعمالة هذه الشركة فإن المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق الشركة.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية قامت خلال الفترة الأخيرة بفك تكدس 81 ألف عامل داخل سكن العمالة، كما تم إنشاء 17 ألف غرفة عزل داخل 9 آلاف عقار.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن تشكيل لجنة مختصة لمتابعة أوضاع سكن العمالة بعد تفشي فيروس كورونا بها واكتشاف أن العديد من مقار السكن لا تصلح للإقامة وتساعد على نقل العدوى.

شروط سكن العمالة

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، اعتمد في أبريل الماضي الشروط الصحية لمساكن العمال، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة المحدثة، التي تتضمن اشتراطات الموقع، والمبنى، ومرافقه، وتجهيزاته، والإجراءات الاحترازية التي تتوافق مع متطلبات مكافحة فيروس كورونا، وأحكام ومراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات، تهدف إلى توفير السكن الصحي المناسب للعمالة.

اشتراطات موقع سكن العمال

وأضافت أن اشتراطات الموقع شملت أخذ موافقة البلدية المختصة على إنشاء أو استئجار سكن العمال، وألا يتسبب في إيذاء المجاورين، وألا يكون مجاورًا لمساكن عائلات إذا كان خاصًا بالعزاب، وأن يكون مبنى سكن العمال وخاصة العزاب على طريق رئيسي محيط بالحي، وبعيدًا عن مدارس البنات وسكن الطالبات ونحوها بمسافة لا تقل عن 500 متر.

كما اشترطت اللائحة أيضا أن يتحقق فيه التمتع بالعوامل الصحية الطبيعية، مثل أشعة الشمس والهواء النقي الخالي من الأتربة والغازات والأدخنة والروائح الكريهة، وأن توضع عند مدخل المسكن لوحة تتضمن معلومات عن الشركة أو المؤسسة التي يتبعها العاملون، مثل الاسم والعنوان، وأن يكون الموقع منسجمًا مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية في المنطقة وبعيدًا عن المقابر، وأن تكون أرضيته مرتفعة وغير معرضة للغمر بالمياه.

ومن بين الشروط التي وضعتها اللائحة أن تتوافر فيه مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن يكون داخل حدود النطاق العمراني، وبعيدًا عن أماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات الجو مثل الغازات والأتربة والدخان والمخلفات السائلة أو الصلبة، أو كل ما يسبب إزعاجًا أو ضجيجًا أو ضررًا بالصحة، كما يراعى عدم إنشاء المساكن في مسار الرياح السائدة المارة بأماكن العمل.

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