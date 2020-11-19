البلطان يرد على اقتراب كايشينا من الرحيل عن الشباب

المواطن - محمد سمعه

كشف خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، عن حقيقة اقتراب المدرب البرتغالي كايشينا من الرحيل عن تدريب الفريق الكروي الأول بالليث خلال الفترة المقبلة.

وتحدث البلطان لـ برنامج “الدوري مع وليد” على قناة SBC قائلًا: “ما يتردد عن رحيل كايشينا غير صحيح، ونحن راضون على عمله، وكل ما يقال مجرد شائعات”.

شيخ الأندية يحتل الوصافة حاليًّا:

يذكر أن الشباب يحتل حاليًّا، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد عشر نقاط، وبفارق الأهداف عن المتصدر نادي الهلال.

وفي وقت سابق، وجه البلطان، رسالة شديدة اللهجة بسبب تشكيك البعض في الأرقام والعقود التي وقعها الليث مع شركات رعاية للنادي خلال الفترة المقبلة.

رئيس الشباب يرد بقوة على المشككين:

وتحدث البلطان لـ برنامج “الدوري مع وليد” على قناة SBC قائلًا: “لا نقبل التجريح أو التشكيك في عملنا، ومن لا يفهم عليه أن يستفسر ويسأل عن عملنا، وبعد اكتمال عقود الرعايات، سأقوم بالتوضيح، ونحن وقعنا مع 20 شركة، وهناك 5 رعايات قادمة، ونحاول الوصول إلى 40 رعاية”.

وأضاف خالد البلطان: “تعاقدنا مع شركات ليست كبيرة، ولكنها خلال السنوات المقبلة ستكون ناجحة وستنضم لرعاية أندية أخرى، ونحن واثقون من نجاح هذه الشركات، ونحن طبقنا مفهوم رؤية 2030 بفتح فرصة العمل وخلق العديد من الوظائف”.

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