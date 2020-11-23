البليهي بعد الديربي: ابتعدنا عن النصر بـ10 نقاط

المواطن - مروة نبيل

أعرب علي البليهي عن سعادته بفوز فريقه الهلال ضد النصر في ديربي الرياض اليوم، خاصة أنه أدى لزيادة الفارق بينهما إلى 10 نقاط.

البليهي يؤكد صعوبة المباراة

وقال البليهي خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “المباراة لم تكن سهلة، والفارق النقطي أصبح 10 نقاط، ونهدي الفوز لمدربنا الذي أعطانا كل هذه التعليمات”.

وأضاف: “المدرب طلب منا الهدوء وعدم الاستعجال؛ حيث قال: إن الهدف سيأتي في أي وقت، وعلينا أن نغلق هذه المباراة، ونركز أكثر على المباراة المهمة في نهائي الكأس”.

وعن تألق الحارس المرمى حبيب الوطيان في الديربي خلال أولى مشاركاته، علق البليهي قائلًا: “نحتاج إلى الوقت للتأقلم مع حبيب الوطيان، وهذه أول مشاركة له معنا، وأتوقع له مستقبلاً كبيرًا مع الهلال بإذن الله”.

واختتم علي البليهي تصريحاته قائلًا: “أهدي الفوز لزميلي عبدالله المعيوف الغائب عن المباراة للإصابة؛ لأنه قبل المباراة اتصل بي، وقال: (انتبه شباكنا لا يدخلها هدف بالديربي)”.

الهلال ضد النصر:

وانتهت مباراة الهلال ضد النصر التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدفين دون رد سجلهما الفرنسي بافيتيمبي غوميز وصالح الشهري.

وبعد مباراة اليوم، انفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، مستغلًّا تعثر الشباب، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند 3 نقاط.

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