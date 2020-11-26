البولندي مارتشينياك يقود نهائي كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن إسناد مهمة إدارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للحكم البولندي الدولي سيمون مارتشينياك.

مارتشينياك يُدير النهائي

ويتمتع مارتشينياك بخبرة دولية كبيرة، ما دفع لجنة الحكام للاستعانة به في المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي تجمع بين الهلال والنصر، حيث إنه يُحكم منذ 2002، وبدأ التحكيم الدولي منذ عام 2011، وأدار 461 مباراة.

وشارك مارتشينياك في العديد من البطولات الهامة، ومنها كأس العالم 2018، قاد 38 مباراة في دوري أبطال أوروبا منذ 2014؛ بينهما 9 لقاءات بالأدوار النهائية، وأدار مباراة السوبر الأوروبي 2018/ 2019، ونهائي أمم أوروبا تحت 21 عامًا في 2015.

الهلال ضد النصر

وعُقد، اليوم الخميس، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019/ 2020، والمقرر إقامتها على ملعب الملك فهد الدولي، مساء السبت المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُعد المباراة النهائية هي الثانية للفريقين خلال أيام قليلة، حيث تواجها يوم الاثنين الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الهلال في الفوز بثنائية دون رد.

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