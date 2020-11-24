البيئة تطلق برنامج إدارة الزراعة التعاقدية للمزارعين المرخصين بزراعة القمح

المواطن - الرياض

بحضور محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة؛ أطلقت وزارة ” البيئة” بالتعاون مع المؤسسة العامة للحبوب، برنامج إدارة الزراعة التعاقدية للمزارعين المرخصين بزراعة القمح؛ بهدف إتاحة الفرصة للمزارعين للتعاقد مع الشركات الزراعية الكبرى المتخصصة؛ لإدارة مزارعهم في زراعة محصول القمح.

ويتضمن البرنامج إعداد نموذج العقد الموحد الذي يتم بموجبه التعاقد بين الطرفين. كما تقوم الوزارة ممثلة بإدارة مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء “سجّل” بتزويد المؤسسة العامة للحبوب بأسماء المزارعين المتعاقدين والشركات المتعاقدة معها، عبر الربط الإلكتروني بين برنامج “سجّل” في الوزارة، ومنصة “محصولي” في المؤسسة العامة للحبوب.

من جهتها تقوم المؤسسة العامة للحبوب باستلام كميات القمح المدخلة بموجب عقود الإدارة ودفع مستحقات الشركات.

يذكر أن برنامج صغار مزارعي القمح المرخصين، يتيح الاستفادة من خبرات الشركات وإمكانياتها في إدارة زراعة محصول القمح، بما ينعكس على تحقيق الكفاءة الإنتاجية.

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