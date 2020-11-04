التجارة تشهر بمالك محلات مخبوزات بالدمام غير تاريخ الصلاحية

المواطن - الدمام

شهرت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، بمواطن يملك منشأة لتجارة المخبوزات والحلويات، بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، غير تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالدمام، حكمًا بغرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم على نفقة المخالف.

وقالت الوزارة: إن المنشأة تعمل في تجارة المخبوزات والحلويات وعرضت منتجات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى أنها لا تحمل أي بيانات تجارية.

شارك الخبر