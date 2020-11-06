التسجيل في تطبيق اعتمرنا يقترب من 2 مليون

المواطن - مكة المكرمة

قالت وزارة الحج والعمرة: إنها بنهاية أول جمعة منذ بدء المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة والزيارة تدريجيًّا اقترب التسجيل في تطبيق اعتمرنا من 2 مليون.

وأضافت الحج والعمرة، في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم، أن عدد المصلين في المسجد الحرام اقتربوا من ٩٠٠ ألف، فيما بلغ عدد طالبي السلام على رسول الله ﷺ وصاحبيه قرابة ١٣٢ ألف، أما المصلون في الروضة الشريفة فقد قارب عددهم 83 ألفًا.

وأكدت الوزارة في وقت سابق أن حجز العمرة مستمر عبر تطبيق اعتمرنا حتى نهاية عام 2020 بالتزامن مع بدء مرحلة استقبال المعتمرين من الخارج.

وقالت في ردها على أحد الاستفسارات حول مدة الإقامة للقادمين من الخارج لأداء العمرة: إن مدة الإقامة للمعتمرين القادمين من الخارج هي 10 أيام فقط.

تطبيق اعتمرنا لخدمة المعتمرين:

وسخرت الوزارة الأنظمة التقنية، وأطلقت تطبيق اعتمرنا الذي يهدف إلى تنظيم دخول أفواج المعتمرين والمصلين إلى الحرمين الشريفين وَفْق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، كما جندت الوزارة جهودها كافة لهذا الموسم الاستثنائي.

ودعت الوزارة مختلف المعتمرين القادمين بعد رفع الحظر في ظل الظروف التي شهدها العالم جراء الجائحة ، للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم، حيث سيكون خلال هذه الرحلة الإيمانية تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والزوار، أبرزها الوقاية والتطهير والتوعية ، واتباع كامل الإرشادات التي وضعت لسلامة عُمّار بيت الله الحرام .

شارك الخبر