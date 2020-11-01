التشكيل الإجباري المتوقع لـ العالمي بـ مباراة الشباب ضد النصر

المواطن - محمد سمعه

يمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بظروف صعبة، وذلك قبل انطلاق مباراة الشباب ضد النصر، بسبب إصابات كورونا التي انتشرت في الفريق حيث وصل عدد الإصابات إلى 7 لاعبين وإداري واحد بالفريق حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ النصر

وسيكون المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر مجبرًا على اختيار تشكيل لمواجهة الشباب حيث سيكون مكونًا من: “برادلي جونز في حراسة المرمى، كيم جين سو وعبدالله مادو وعبدالإله العمري وأسامة الخلف في الدفاع، بيتروس وعلي الحسن ومختار علي وأيمن يحيى وبيتي مارتينيز في خط الوسط، وفي الهجوم اللاعب رائد الغامدي.

موعد مباراة الشباب ضد النصر

وستبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، حيث تُقام المباراة على ملعب ” الأمير فيصل بن فهد” الملز في الرياض.

وفي وقت سابق، حرص الإعلامي الرياضي وليد الفراج على توجيه رسالة بشكل غير مباشر لـ نادي النصر، وذلك بعد ارتفاع حالات المصابين بـ كورونا في صفوفه إلى 8 أفراد.وكان البعض طالب مسبقًا بتأجيل مباراة الشباب ضد النصر المقرر إقامتها اليوم الأحد بالجولة الـ3 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021. وكتب وليد الفراج عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “نحن نمر في موسم مضغوط ومزدحم، ومن الصعب إجراء تأجيلات كثيرة فيه، أتفهم حرص جميع الأندية على إشراك نجومها في جميع المباريات، لكننا نحتاج أن نتعامل بمسؤولية مع الوضع الراهن، اتحاد كرة القدم أكد على سياسته المبكرة، وأتمنى من كل الأندية زيادة الإجراءات الاحترازية والله يحفظ الجميع”. وأُصيب بـ فيروس كورونا في النصر 7 لاعبين وهم “حمدالله، عبدالفتاح عسيري، يحيى الشهري، وليد عبدالله، عبدالله الخيبري، خالد الغنام، عبدالعزيز الدوسري” إضافة لإداري الفريق عايض القحطاني.

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