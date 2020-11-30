التعادل السلبي يحسم قمة تشيلسي ضد توتنهام

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير، التي أُقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج”، مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشيلسي ضد توتنهام:

بدأت مباراة تشيلسي ضد توتنهام بشكل حذر من الفريقين، وأطلق نجم البلوز حكيم زياش كرة قوية أمسكها حارس المرمى الفرنسي هوجو لوريس، قبل أن يُسجل تيمو فيرنر هدفًا، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

على الجانب الآخر، كانت محاولات السبيرز أكثر دقة، حيث مرت تسديدة بيرجوين فوق العارضة، قبل أن يتصدى حارس المرمى السنغالي إدواردو ميندي بصعوبة شديدة لتسديدة سيرجي أورييه.

شوط سلبي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات اللاعبين في مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير، وضغط البلوز بقوة أملًا في هز الشباك، ولكن افتقدت محاولات حكيم زياش وفيرنر وتامي أبراهام للدقة.

وكاد البلوز أن يُسجل هدفًا قاتلًا عن طريق ماونت، إلا أن هوجو لويس تصدى بصعوبة بالغة لتسديدته، وأضاع جيرو فرصة محققة من انفراد بعد خطأ من لاعب السبيرز جوي رودون، لتنتهي مباراة تشيلسي ضد توتنهام بالتعادل بدون أهداف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما وصل رصيد توتنهام هوتسبير إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب.

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