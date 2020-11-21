التعادل السلبي يحسم مباراة فياريال ضد الريال

المواطن - محمد سمعه

حسم التعادل الإيجابي مباراة فياريال ضد الريال التي أُقيمت اليوم السبت، وذلك ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

الشوط الأول من مباراة فياريال ضد الريال:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي قوي من لاعبي ريال مدريد، حيث تمكن اللاعب الدومنيكاني ماريانو دياز من إحراز الهدف للريال بالدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني من مباراة فياريال ضد الريال:

وفي الشوط الثاني تراجع أداء الريال، مما أعطى الفرصة لفياريال ليحرز هدف التعادل عبر اللاعب جيرارد مورينو بالدقيقة السابعة والسبعين من ركلة جزاء.

وأصبح رصيد ريال مدريد بعد التعادل 17 نقطة بالمركز الرابع، أما فياريال فأصبح رصيده 19 نقطة بالمركز الثاني في الدوري الإسباني.

يذكر أن مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ستنطلق اليوم السبت في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة في الدوري الإسباني.

وفي وقت سابق، فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة مدوية حول وجود اهتمام من الدوري السعودي للمحترفين، لضم المدافع الإسباني سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا، بعدما اقترب من مغادرة نادي ريال مدريد.

وسينتهي عقد المدافع الإسباني مع الريال في صيف 2021، حيث يبحث اللاعب عن مغادرة الريال وخوض تجربة احترافية جديدة في فريق آخر.

وذكر موقع Fichajes الإسباني المهتم بعرض آخر الأخبار حول صفقات الأندية الإسبانية، أن مدافع ريال مدريد تلقى عروضًا مغرية من الدوري السعودي للانضمام لأحد أنديته بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

ويُعتقد أن الناديين الراغبين في ضم مدافع ريال مدريد هما الهلال والنصر؛ كونهما يملكان المال الوفير للتعاقد مع اللاعب، كما أن كبيري الرياض يبحثان عن تدعيم الخط الدفاعي لهما.

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