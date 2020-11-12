التعاون الإسلامي تندد بالمحاولات الحوثية الفاشلة لاستهداف السعودية

المواطن - الرياض

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق طائرة بدون طيار “مفخخة ” باتجاه المدنيين في المملكة .

وأشاد العثيمين في بيان له اليوم بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.

وكان المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، صرَّح في وقت سابق بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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