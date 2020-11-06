التعاون يقهر ظروفه الصعبة ويُجبر الاتحاد على التعادل

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاتحاد ضد التعاون- منذ قليل- بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة الاتحاد وسكري القصيم:

واتسم الشوط الأول بين الفريقين بأداء هادئ حيث لم ينجح أيٌّ منهما في إحراز الهدف الأول في المباراة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نجح البرازيلي رومارينيو في إحراز الهدف الأول لـ الاتحاد بالدقيقة الستين من ركلة جزاء.

وظل فريق التعاون يُقاتل ليُحرز هدف التعادل حتى تمكن اللاعب عبدالله الجوعي ومن تصويبة صاروخية من إحراز هدف التعادل لـ سكري القصيم في الدقيقة الـ74.

وأصبح رصيد الاتحاد بعد التعادل، خمس نقاط بالمركز العاشر، بينما أصبح رصيد سكري القصيم خمس نقاط في المركز الـ11.

التعاون يتعادل رغم الغيابات:

وغاب عن صفوف التعاون في مباراة الاتحاد كل من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي وعبدالله عسيري مساعده وأحمد عسيري وسيدريك أميسي وكاسيو بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت مباراة الاتحاد ضد سكري القصيم أُقيمت على ملعب “الجوهرة المشعة ” في جدة معقل الفريق الاتحادي.

يذكر أن ضمك تعادل مع الفيصلي بدون أهداف، وفاز الباطن على أبها بثلاثية نظيفة، بينما تمكن الهلال من الفوز على الاتفاق بثنائية دون رد.

وشارك اللاعب أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ونادي الاتحاد في مباراة التعاون، وقدم أداءً إيجابيًّا ضد سكري القصيم.

شارك الخبر