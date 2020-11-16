التعاون يكسب ودية الفيصلي برباعية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الفوز على نظيره الفيصلي برباعية مقابل هدفين، في المباراة الودية التي أُقيمت على ملعب سكري القصيم.

التعاون يفوز على الفيصلي:

وأُقيمت مباراة التعاون ضد الفيصلي الودية على 4 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة، ودفع كل مدرب بالعديد من اللاعبين، للتأكد من جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل استئناف المسابقات.

ونجح في تسجيل رباعية سكري القصيم كل من؛ سميحان النابت، ميتشل ديوك ولياندر تاوامبا، بالإضافة إلى هدف أحرزه لاعب الفيصلي بالخطأ في مرماه، فيما أحرز ثنائية عنابي سدير، جيليرمي وشايع شراحيلي.

دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ11 جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع الفيصلي في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ويستعد الفيصلي لمواجهة الاتحاد، يوم 23 من شهر نوفمبر، فيما يلعب سكري القصيم مع الوحدة في اليوم التالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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