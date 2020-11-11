التعاون يكشف تفاصيل إصابات 3 من لاعبيه

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي التعاون، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تفاصيل الإصابات التي يُعاني منها 3 من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

التعاون يوضح تفاصيل الإصابات:

وأشار حساب النادي إلى أن عبدالله ساني يحتاج إلى أسبوعين قبل العودة إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية بعد إصابته أمام القادسية بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية.

ويُعاني نجم الفريق الأول لكرة القدم، مطير الزهراني من تمزق في عضلة الفخذ الأمامية، وسيحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تمتد إلى 10 أيام قبل المشاركة في التدريبات.

وتعرض عبدالكريم المزيعل لتمدد في عضلة الفخذ الأمامية، ويحتاج إلى 4 أيام قبل المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الجماعية مرة أخرى.

دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ11 جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، وبفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز العاشر، وذلك بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة.

ويستعد سكري القصيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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