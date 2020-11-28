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التعليم تنشر جداول دروس الحصص من الأسبوع الرابع عشر

التعليم تنشر جداول دروس الحصص من الأسبوع الرابع عشر

2020/11/28
الساعة 8:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التعليم تنشر جداول دروس الحصص من الأسبوع الرابع عشر
المواطن - الرياض

نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الرابع عشر للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الرابع عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: ⁦ http://youtube.com/dorosien

كما نشرت الوزارة جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) والمرحلة الثانوية (المستوى الأول والثالث والخامس) من الأسبوع الرابع عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم.

ونشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الرابع عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦ http://youtube.com/dorosien

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