التعليم توضح شروط الترشح لإيفاد المعلمين للتدريس بالخارج

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم، في تعميم لها، الشروط اللازمة لإيفاد المعلمين المواطنين للتدريس بالخارج، وذلك على النحو التالي:

1- ألا يقل عمر المعلم المرشح عن 30 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً.

2- ألا يقل عمر وكيل وقائد المدرسة والمشرف التربوي عن 30 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا، ويحسب العمر بتاريخ بداية العام الدراسي.

3- ألا يقل تقديره في الأداء الوظيفي عن 90 درجة في الثلاث سنوات الأخيرة المتتالية.

4- ألا يقل المؤهل العلمي للمعلم المرشح عن بكالوريوس في مادة التخصص .

5- ألا تقل خدمة المرشح ” معلم ، وكيل قائد المدرسة ” عن 6 سنوات ، والمشرف التربوي عن 10 سنوات.

6- أن يكون المرشح متزوجاً وحسن السير والسلوك ويتمتع باللياقة الصحية.

7- لا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي أو عقوبة إدارية في آخر ثلاث سنوات أو السنة الحالية .

8- ألا يكون طرفاً في قضية قائمة.

9- أن يؤدي المرشح الاختبارات المهنية .

10- ألا يكون المرشح خلال هذا العام الدراسي معاراً أو متفرغاً للحصول على درجة علمية.

11- ألا يكون ملتحقاً بدورة تدريبية أو لدية إجازة دراسية أو استثنائية ” مدتها فصل دراسي أو أكثر ” .

12- ألا يكون قد سبق له الإيفاد الداخلي أو الابتعاث الخارجي للدراسة.

13- ألا يكون قد سبق له الإيفاد من الوزارة أو اعتذر عن الإيفاد في آخر عامين دراسيين بعد صدور القرار أو اعتذر عن إكمال المدة النظامية للإيفاد خلال آخر ثلاث سنوات.

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