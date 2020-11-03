الجبير عن هجوم فيينا: جريمة شنيعة تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية

المواطن - الرياض

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير تضامن المملكة، مع جمهورية النمسا بعد الجريمة الإرهابية التي وقعت أمس الاثنين واستهدفت أبرياء في فيينا.

وقال الجبير في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا، هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له.

وارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في العاصمة النمساوية فيينا إلى 4 قتلى و17 مصابًا.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية- في بيان لها اليوم الثلاثاء-: إنها نفذت عدة عمليات تفتيش للمنازل ذات الصلة بالجاني، وتم القبض على عدة أشخاص.

وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر: إن المهاجم المقتول من مؤيدي داعش الإرهابية.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن منفذ الهجوم هو لاجئ يبلغ من العمر 30 عامًا، وقد بايع زعيم التنظيم أبا إبراهيم القرشي.

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