الجبير منتقدًا قرار حظر ألمانيا تصدير الأسلحة للمملكة: لا نحتاج إلى أسلحتكم

المواطن - الرياض
علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير على قرار حظر ألمانيا تصدير الأسلحة إلى المملكة ووصفه بأنه “خطأ”.
فيديو | الجبير معلقاً على قرار #ألمانيا حظر تصدير أسلحتها: "#السعودية لا تحتاج إلى معدات عسكرية ألمانية"#الإخبارية pic.twitter.com/1amE4d2X7F
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 15, 2020
وأكد الجبير على أن المملكة لا تحتاج أيضًا إلى معدات عسكرية ألمانية، قائلًا: “إن فكرة وقف بيع الأسلحة للمملكة بسبب حرب اليمن أعتقد أنها غير منطقية”، وفقًا لقناة “الإخبارية”.
وأضاف عادل الجبير: “نعتقد أن هذا خطأ؛ لأننا نعتقد أن الحرب في اليمن حرب مشروعة، وأُجبرت المملكة على خوضها “.