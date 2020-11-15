الجبير منتقدًا قرار حظر ألمانيا تصدير الأسلحة للمملكة: لا نحتاج إلى أسلحتكم

المواطن - الرياض

علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير على قرار حظر ألمانيا تصدير الأسلحة إلى المملكة ووصفه بأنه “خطأ”.

وأكد الجبير على أن المملكة لا تحتاج أيضًا إلى معدات عسكرية ألمانية، قائلًا: “إن فكرة وقف بيع الأسلحة للمملكة بسبب حرب اليمن أعتقد أنها غير منطقية”، وفقًا لقناة “الإخبارية”.

وأضاف عادل الجبير: “نعتقد أن هذا خطأ؛ لأننا نعتقد أن الحرب في اليمن حرب مشروعة، وأُجبرت المملكة على خوضها “.

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