الجبير يبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية الدنمارك

المواطن - الرياض

بحث عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية الدنمارك يبه كوفود.

وقال الجبير عبر حسابه في “تويتر”: “اجتمعت اليوم في غداء عمل بوزير خارجية الدنمارك يبه كوفود، بحثنا العلاقات المتطورة بين بلدينا الصديقين والأوضاع في المنطقة وتعاوننا في كل ما يعزز الأمن والسلم الدوليين”.

وأضاف الجبير: “زرت اليوم البرلمان الدنماركي والتقيت رئيس لجنة الشؤون الخارجية وزير الخارجية السابق مارتين ليدغورد، تناولنا أهم الأحداث الدولية، وأكدنا ضرورة تكثيف التواصل بما يعزز التعاون بين بلدينا الصديقين، ويؤكد مواقفنا المشتركة حيال العديد من القضايا”.

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