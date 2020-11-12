الجبير يستعرض جهود المملكة في مكافحة التطرف والإرهاب

المواطن - واس
أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، لقاءً مع تلفزيون هيئة الإعلام الدنماركي DRTV، وذلك على هامش زيارة معاليه الرسمية لمملكة الدنمارك.
واستعرض معاليه خلال المقابلة، جهود المملكة في مكافحة التطرف والإرهاب، ووجهة نظر المملكة حيال القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك التطورات التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، وجهودها التي بذلتها في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين.
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