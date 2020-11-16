الجزائر تعيد فرض الحظر على الأنشطة التجارية والتجمعات العامة

المواطن - متابعة

أعادت الحكومة الجزائرية، أمس الأحد، فرض الحظر لمدة 15 يومًا على التجمعات العائلية والعامة، وبعض الأنشطة التجارية في 32 محافظة بينها الجزائر العاصمة، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأمر رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، بحسب بيان الدوائر الوزارية المعنية، بتنظيم الحجر الصحي المنزلي بتقديم موعد غلق المحال التجارية من الثامنة ليلًا إلى الثالثة زوالًا، ومنع إقامة الحفلات والتجمعات العامة، فضلًا عن غلق الحدائق العامة والأسواق الشعبية.

وسجلت الجزائر 860 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا.

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