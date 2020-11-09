الجهني يتوقع تعمق الكتلة الباردة وهطول أمطار بعدة مناطق

المواطن - الرياض

توقع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني تعمق الكتلة الباردة، مع استمرار فرص هطول الأمطار على عدة مناطق.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “‏استدارة كاملة للمنخفض الجوي وتعمق الكتلة الباردة أكثر، لذلك من المتوقع تحسّن فرص الأمطار على سواحل منطقة ‎المدينة و‎مكة واستمرارها على ‎حائل و‎الجوف عامة و‎رفحاء و‎القصيم”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن طقس اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الجوف، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،جازان، عسير ،الباحة ،الشرقية).

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