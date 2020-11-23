الجهني يتوقع حالة مطرية غزيرة تبدأ الأربعاء

المواطن - الرياض

توقع المُختص في شؤون الطقس زياد الجهني، اليوم الاثنين، حالة مطرية غزيرة، على بعض المناطق.

وقال الجهني، عبر حسابه في “تويتر”، إنه من المتوقع اتساع رقعة السحب الممطرة، مشيرًا إلى أن البداية من آخر ساعات ليل الأربعاء القادم ونهايتها السبت، متبوعة بحالة ارتدادية أخرى، ويأتي ذلك مابين رابغ وحتى القنفذة مروراً بـ ثول جدة الشعيبة الليث تحت المجهر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة ، كما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، المدينة المنورة) و سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى متر ين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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