‎الرئيسية
أخبار كورونا
الحالات الحرجة تتراجع إلى 749 والمدينة تتصدر الإصابات الجديدة بـ73

الحالات الحرجة تتراجع إلى 749 والمدينة تتصدر الإصابات الجديدة بـ73

2020/11/03
الساعة 3:50 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
759
0
طباعة
الحالات الحرجة تتراجع إلى 749 والمدينة تتصدر الإصابات الجديدة بـ73
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 عدد الحالات الحرجة
2 توزيع حالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن عدد الحالات الحرجة وتوزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (481) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (335153) حالة.

عدد الحالات الحرجة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (7901) حالة من بينها (749) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (348510) حالة، توفي منهم (5456) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (473) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ المدينة المنورة 73، مكة المكرمة 45، الرياض 40، جدة 37، ينبع 26، حائل 18، خميس مشيط 17.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

حالات كورونا الجديدة
حالات كورونا الجديدة

ذات صلة :
  • عبدالله الدخيل رئيسًا تنفيذيًا لنادي النصر
    •
  • سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض طفيف
    •
  • #وظائف صحية شاغرة للجنسين في جامعة الأمير سطام
    •
  • النصر يرفع مذكرته القانونية إلى لجنة الاستئناف الآسيوية
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :