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الحالات الحرجة 765 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة
إجمالي الحالات 355489 تعافى منهم 343816

الحالات الحرجة 765 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة

2020/11/23
الساعة 3:45 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الحالات الحرجة 765 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة قمة العشرين في السعودية
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع إصابات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (445) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (343816) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (5877) حالة من بينها (765) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (355489) حالة، توفي منهم (5796) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (231) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ الرياض 46، جدة 18، مكة المكرمة 18، الدمام 14، ينبع 13.

كما تم رصد عدد من الحالات المتفرقة كما يلي:

إصابات كورونا الجديدة

 


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