‎الرئيسية
آخر الاخبار
الحالات الحرجة 757 والرياض تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ62
إجمالي الحالات 350592 تعافى منهم 337,386

الحالات الحرجة 757 والرياض تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ62

2020/11/08
الساعة 3:56 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, أخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1٬031
0
طباعة
الحالات الحرجة 757 والرياض تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ62 إصابات كورونا الجديدة
المواطن -الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع حالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (420) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (337,386) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (7666) حالة من بينها (757) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (350592) حالة، توفي منهم (5540) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (363) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ الرياض 62، المدينة المنورة 56، ينبع 25، مكة المكرمة 25.

كما تم رصد عدد من الحالات المتفرقة كما في الجدول التالي:

حالات كورونا الجديدة


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :