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الحالات النشطة تتراجع إلى 8 آلاف والمدينة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ84 حالة

الحالات النشطة تتراجع إلى 8 آلاف والمدينة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ84 حالة

2020/11/01
الساعة 3:46 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الحالات النشطة تتراجع إلى 8 آلاف والمدينة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ84 حالة المدينة المنورة
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع إصابات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (394) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (334236) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8000) حالة من بينها (771) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (347656) حالة، توفي منهم (5420) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (374) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ المدينة المنورة 85، الرياض 48، ينبع 32، مكة المكرمة 17، حائل 13، جدة 13، وادي الفرع 12، تبوك 12.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

إصابات كورونا الجديدة


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