الحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير

المواطن - واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن طرحها المناقصة السابعة هذا العام (2020م) لاستيراد كمية (720) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (يناير – فبراير 2021م).

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (12) باخرة، بواقع (8) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (480) ألف طن، و(4) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية (240) ألف طن.

وأشار معاليه إلى أن هذه المناقصة تأتي امتداداً لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، تمهيداً لتمكين القطاع الخاص من القيام بمهمة استيراد الشعير، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، وتوجه الدولة -حفظها الله- نحو زيادة إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي وفق رؤية المملكة 2030م.

وبيّن الفارس أن المؤسسة تعاقدت على توريد (5) ملايين طن منذ بداية العام الجاري.

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