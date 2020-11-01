الحج والعمرة: وصول المعتمرين للكعبة والحجر الأسود ليس فكرة سديدة حاليًّا

المواطن - مكة المكرمة

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، عمرو المداح، أن خطة عودة العمرة قصة نجاح تحسب للمملكة وقيادتها الرشيدة.

د. عمرو المداح – وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين

لا نعتقد أن وصول الحجاج للكعبة والحجر الأسود سيكون فكرة سديدة في الوقت الحالي، لكن الأمور ستعود إلى طبيعتها في المرحلة الرابعة بعد انتهاء الجائحة.#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@AmrAlmaddah pic.twitter.com/mK9fM9fvND — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 1, 2020

وأضاف مداح، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الأحد: لا نعتقد أن وصول الحجاج للكعبة والحجر الأسود سيكون فكرة سديدة في الوقت الحالي، لكن الأمور ستعود إلى طبيعتها في المرحلة الرابعة بعد انتهاء الجائحة.

وتابع أن الحرم يعقم على مدار اليوم، فضلًا عن أوقات التعقيم الدورية في أوقات الاستراحة بين أفواج المعتمرين، وكذلك يتم التعقيم أثناء وجود المعتمرين، موضحًا أن الحرم كان يستقبل 6 آلاف معتمر في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثالثة يستقبل 20 ألف معتمر يوميًّا، مقسم على 6 مراحل زمنية.

وأوضح مداح أنه تم تقسيم دول العالم إلى 4 مستويات: الثلاث الأولى مسموح بقدوم المعتمرين منها، والمستوى الرابع يتضمن دولًا لا يتم استقبال المعتمرين منه حاليًّا لأنها الأقل قدرة في التعامل مع الفيروس، مع ارتفاع نسبة تفشيه فيها، والقائمة تحدث يوميًّا بمعرفة وزارة الصحة.

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