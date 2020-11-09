الحصيني: اليوم هو ذروة الحالة الممطرة الثانية لوسم 1442هـ

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني تقلبات جوية على عدة مناطق تشمل هطول أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول.

وقال الحصيني عبر حسابه في “تويتر”: “أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار.. السحب الرعدية صباح اليوم الاثنين 1442/3/23هـ على أجزاء من مناطق شمال المدينة وجنوب تبوك أجزاء من الجوف وحائل والحدود الشمالية”.

وأضاف “اليوم الاثنين هو ذروة الحالة الممطرة الثانية لوسم1442هـ، مع فرصة سيول – إن شاء الله”.

وتابع الحصيني: “توقعات الأمطار خلال 36 ساعة قادمة -بإذن الله- من متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد واحتمال تشكل سحب من النوع العملاق، من اليوم الاثنين 3/23هـ إلى صباح الثلاثاء على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وحائل والشمالية وتبوك والقصيم والجوف وشمال الشرقية والعراق والأمارات وعمان”.

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