الحصيني يتوقع أمطاراً وسيولاً وبرداً نهاية الأسبوع

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، حالة مطرية على المملكة تبدأ الخميس بمشيئة الله.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “أجواء من باردة إلى باردة نسبياً فجر اليوم الاثنين1442/4/8هـ الساعة “6” صباحاً على المدينة والرياض والقصيم وحائل والجوف وتبوك والشمالية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية والشرقية ومعتدلة على مكة وجازان والسماء صحو بوجه عام”.

وأضاف “لا زالت لله الحمد توقعات الأمطار مبشرة نسأل الله من فضله، هي ليست حالة واحدة، وإنما متوقع حالتين ممطرتين الأولى بدايتها الخميس1442/4/11هـ والثانية تليها مباشرة وهي حالة ارتدادية على معظم مناطق المملكة والخليج العربي، ومتوقع أمطار من متوسطة لغزيرة وحبات برد وفرصة سيول“.

وتابع الحصيني: “متوقع – بإذن الله – تبرد ورطوبة جيدين في طبقات الجو ومتوقع أن تكون الحالة الممطرة ذات طابع شتوي وأمطارها ما بين أمطار سيلية رعدية وديمية ونفيض وضباب هذه توقعات والتغيير وارد تحتاج لمتابعة دقيقة /في السناب متابعة خاصة”.

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