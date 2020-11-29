الحصيني يتوقع هطول أمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني هطول أمطار خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “اللهم أغثنا.. متوقع استمرار حالة سقيا الممطرة بأمطار خلال “24” ساعة القادمة، إن شاء الله – من اليوم الأحد 144/4/14هـ إلى صباح الاثنين أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى لشبه غزيرة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والكويت وقطر والبحرين واليمن”.

وأضاف الحصيني”متوقع استمرار الأمطار – إن شاء الله – وحالة ارتدادية من الثلاثاء 1442/4/16هـ ومتوقع استمرارها عدة أيام كما ترسمها النماذج العددية للطقس يبقى هذا توقعاً والتغيير وارد.

متوقع انخفاض في الحرارة على مناطق الشمالية وتبوك والجوف من اليوم إلى الاثنين”.

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