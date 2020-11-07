الحصيني يتوقع هطول أمطار على هذه المناطق حتى صباح الأحد

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن تشهد ‏بعض مناطق المملكة خلال الـ36 ساعة المقبلة سقوط أمطار ‏متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد.‏

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: إن الحالة المتوقعة تبدأ من اليوم السبت وتستمر ‏حتى صباح (الأحد)، وتشهدها أجزاء من مناطق من مكة والمدينة ‏والباحة وعسير وجازان.‏ ‏

ولفت إلى أن سقوط الأمطار سيمتد إلى أجزاء من مناطق حائل ‏والشمالية والقصيم وشمال الشرقية، مع هبوب رياح على أجزاء ‏من وسط وغرب وشمال الشرقية. ‎

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، الحدود الشمالية، الجوف ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، جازان، عسير، الباحة).

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