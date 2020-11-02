الحصيني يتوقع هطول أمطار على 8 مناطق اليوم وغداً

المواطن - الرياض

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، هطول أمطار على عدة مناطق خلال الساعات القادمة.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إنه من المتوقع من اليوم الاثنين إلى صباح الثلاثاء، -بإذن الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد، على أجزاء من تبوك، والجوف، والشمالية، والباحة، وعسير، وجازان، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على منطقة الجوف والحدود الشمالية وحائل و أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

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