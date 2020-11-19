الحضري: سيظل الطموح قائدي لكتابة تاريخ جديد

المواطن - مروة نبيل

تمنى حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري السابق، عصام الحضري كتابة تاريخ جديد بعد اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي.

الحضري يتمنى مواصلة التألق بعد الاعتزال

وكان الحارس الدولي قد أعلن بالأمس عن اعتزاله اللعب نهائيًا بعد تلقيه العديد من العروض خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه سيتجه إلى التدريب، ووجه الشكر إلى النادي الأهلي الذي صنع نجوميته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واستعرض عصام الحضري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، البطولات التي حققها طوال مسيرته الاحترافية مع الأهلي والمنتخب المصري، بالإضافة إلى سيون السويسري والهلال السوداني.

وقال حارس مرمى المنتخب المصري السابق: “بدأت من الصفر.. وضعت حلمًا وحاربت لأجله ودائمًا كان الطموح أسمى أهدافي.. وسيظل الطموح قائدي لكتابة تاريخ جديد بعد اعتزالي كرة القدم”.

أبرز إنجازات الحضري

وتوج الحضري بالعديد من البطولات المحلية والقارية، حيث حصد لقب كأس الأمم الإفريقية 4 مرات، والدوري المصري 8 مرات، ونال 4 ألقاب لكل من؛ كأس مصر، السوبر المصري، دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.

ونجح في الحصول على لقب كأس سويسرا مرة واحدة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيون، بالإضافة إلى لقب الدوري السوداني الممتاز وكأس السودان.

وحصل على لقب أفضل حارس مرمى في إفريقيا 4 مرات بعد تألقه اللافت سواء مع الأهلي أو المنتخب المصري الأول لكرة القدم أعوام 2001، 2006، 2007 و2008.

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