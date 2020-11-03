“الحكام”: لا صحة لإيقاف حكم مباراة النصر والشباب

المواطن - مروة نبيل

كشف نائب رئيس لجنة الحكام، يوسف ميرزا، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف الحكم شكري الحنفوش بسبب أخطاء مباراة النصر والشباب الأخيرة.

ميزرا ينفي إيقاف حكم مباراة النصر والشباب:

وتحدث نائب رئيس لجنة الحكام قائلًا: “عمل الحكام السعوديين بداية الجولات مميز باستثناء ما حدث في مباراة النصر والشباب، ولا صحة لما يتم تداوله عن إيقاف طاقم حكام اللقاء”.

وتابع: “أي فريق متضرر من تقنية VAR يرجع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).. ورئيس اللجنة طلب من الحكام اختيار الطاقم المساعد؛ من أجل زيادة التجانس”.

واختتم تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “سيكون هناك اجتماع يوم الأربعاء ولكن لن نصرح بالقرارات؛ احترامًا لخصوصية لجنة الحكام الرئيسية”.

السويكت وفيتوريا ينتقدان الحكم:

وأُقيمت مباراة النصر والشباب على إستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، في ختام منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الليوث بنتيجة 2/ 1.

وكان رئيس العالمي، صفوان السويكت قد أعرب عن استياءه من حكم المباراة، مؤكدًا عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أن سيطلب حكام أجانب لمباريات العالمي المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما أبدى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا استياءه من طاقم تحكيم مباراة النصر والشباب، وطالب بالعدالة التحكيمية فقط، مؤكدًا صعوبة تقبل الأخطاء التي حدثت، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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