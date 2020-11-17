الحمدان يتقدم ومنتخب جامايكا يتعادل سريعًا

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، عبدالله الحمدان، في هز شباك جامايكا خلال أحداث الشوط الأول، إلا أن تقدم الأخضر لم يستمر طويلًا.

الحمدان يتقدم وجامايكا يتعادل:

ويلعب منتخب السعودية ضد جامايكا على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ودفع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بتشكيلة قوية منذ بداية اللقاء للوقوف على مستوى اللاعبين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبدأت مباراة السعودية ضد جامايكا الودية بشكل سريع، حيث تمكن الأخضر عبدالله الحمدان من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 29، قبل أن يحرز الضيوف هدف التعادل عند الدقيقة 34.

الأخضر يستعد للتصفيات:

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في الرياض، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وسيختتم بمواجهة جامايكا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الأخضر قد لعب ضد نظيره الجامايكي وديًّا، يوم السبت الماضي، ونجح الأخضر في الفوز بثلاثية دون رد، سجلها سالم الدوسري، صالح الشهري وفراس البريكان.

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