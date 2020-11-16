الخضيري يحذر : مرق الخروف قد يزيد تصلب الشرايين

المواطن - الرياض

جدد أستاذ المسرطنات الدكتور فهد الخضيري التحذير من شرب مرق اللحم، خاصة مرق الخروف حيث قد يسبب تصلب الشرايين.

وقال الخضيري : شرب مرق اللحم ( أو مرقة الخروف) هو خلاصة دهون اللحم أي: أنه غذاء دهني دسم وثقيل وغني بالدهون والأملاح لكنه لا يصلح في علاج تصلب الشرايين كما يظن البعض، بل قد يزيد التصلب.

وتابع أن المرق قد يسبب رفع نسبة الكولسترول لبعض المرضى، مشيرًا إلى أن لتصلب الشرايين أسبابًا عديدة، لكن السبب الرئيس هو التدخين؛ حيث تتحد جزيئات التدخين مع الدهن لتكوين مادة صلبة تترسب بالشرايين.

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