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الداخلية تذكر بعقوبة التجمعات العمالية: غرامة 50 ألف ريال

الداخلية تذكر بعقوبة التجمعات العمالية: غرامة 50 ألف ريال

2020/11/05
الساعة 8:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الداخلية تذكر بعقوبة التجمعات العمالية: غرامة 50 ألف ريال
المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الداخلية عقوبة التجمعات العمالية أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها خلاف مساكنهم يتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.

ونشرت الداخلية مقطع فيديو يبين العقوبات في حالة التجمعات العمالية، حيث إن مخالفة المرة الأولى توقع على المنشأة أو المسؤول غرامة قدرها 50 ألف ريال، مع معاقبة الحضور أو الدعوة للحضور أو المتسبب بذلك بغرامة قدرها 5 آلاف ريال.

كما استعرض الفيديو العقوبات في المرة الثانية والتي تتضاعف، وفي المرة الثالثة يحال المسؤول للنيابة العامة مع مضاعفة قيمة الغرامة (المضاعفة).

 


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