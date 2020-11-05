الداخلية تذكر بعقوبة التجمعات العمالية: غرامة 50 ألف ريال

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الداخلية عقوبة التجمعات العمالية أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها خلاف مساكنهم يتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.

عقوبة ⁧#التجمعات_العمالية ⁩.. أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها خلاف مساكنهم يتكون من (٥) اشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة. ⁧#نعود_بحذر pic.twitter.com/FIgAK2RT6z — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 5, 2020

ونشرت الداخلية مقطع فيديو يبين العقوبات في حالة التجمعات العمالية، حيث إن مخالفة المرة الأولى توقع على المنشأة أو المسؤول غرامة قدرها 50 ألف ريال، مع معاقبة الحضور أو الدعوة للحضور أو المتسبب بذلك بغرامة قدرها 5 آلاف ريال.

كما استعرض الفيديو العقوبات في المرة الثانية والتي تتضاعف، وفي المرة الثالثة يحال المسؤول للنيابة العامة مع مضاعفة قيمة الغرامة (المضاعفة).

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