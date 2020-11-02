الدفاع المدني .. تضحيات وكفاءات وسيطرة على الحرائق في وقت قياسي

المواطن - علي شيبان - جازان

تظهر قدرات رجال الدفاع المدني في المواقف الفجائية وتلقى بلاغات الحرائق، وتبزر تضحيات الأبطال عندما تكون النيران في مناطق وعرة وجبلية، كما تظهر البسالة العالية والقدرات الكبيرة لهم حين يسيطرون على تلك الحوادث في وقت قياسي.

“المواطن” استطلعت آراء بعض المواطنين الذين تحدثوا عن بسالة رجال الدفاع المدني في إطفاء الحرائق في وقت قياسي.

كوادر بشرية مدربة:

وقال الإعلامي فيصل حكمي في تصريحات لـ”المواطن“: إن ما تقدمة المديرية العامة للدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على جميع مقدرات الوطن والمواطن واحترافية في أداء المهام للسيطرة على جميع الحوادث والكوارث والحرائق في وقت قياسي بفضل من الله تعالى، ثم الكوادر البشرية المدربة باحترافية كبيرة إلى المعدات والإمكانات التي سخرتها الدولة على مر العقود إلى عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لهذا الجهاز العظيم في المحافظة على الأرواح والمقدرات في الوطن.

استجابة سريعة:

أما علاء دغريري فقال: إن خير دليل على ذلك الحرائق التي شهدتها جنوبي المملكة في الأسابيع الماضية وكيف استطاعت فرق الدفاع المدني من خلال استجابة سريعة بأفراد ومعدات حديثة في السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح من أفراد الدفاع المدني، وأيضًا المواطنين وأنها السعودية وما تقدمه لهذا الجهاز في الأزمات، وأيضًا خلال مواسم الحج والعمرة في سبيل المحافظة على الأرواح والمقدرات والخيرات العظيمة للوطن.

مواجهة الأخطار:

من جهته، أكد محمد حمدي أن الدفاع المدني يقوم بجهود وإنجازات عظيمة، وهو ما لمسه الجميع من تضحيات واستجابة مباشرة لمواجهة الأخطار كافة، حيث سجلت مختلف الميادين جهود وتضحيات رجال الدفاع المدني، وذلك بعد أن رخصوا أرواحهم من أجل حماية المدنيين ووقايتهم من الأخطار، انطلاقًا من رسالتهم في وضع السلامة على رأس سلم الأولويات لدى الأفراد والمنظمات، موضحًا أن مهامهم تختلف ما بين مكافحة حرائق وإنقاذ متضرري الأمطار وكذلك الإيواء وفك حالات الاحتجاز وغيرها.

كفاءة واقتدار:

وبالنسبة إلى محمد الفيفي فقال: إن ما يتميز به رجال الدفاع المدني هو الانضباط الشديد والكفاءة والاقتدار في مواجهة الحرائق في وقت قياسي وفي أماكن متفرقة، والحقيقة أننا نفتخر جميعًا بالدفاع المدني ورجاله البواسل في المحافظة على مكتسبات الوطن وسلامة أبناء هذا الوطن المعطاء ولا يمكن بحال من الأحوال تجاهل الدور الكبير لتضحيات هؤلاء الأبطال والتقنيات الحديثة في السيطرة على أي حريق كبير، ولا ننسى أن هناك أسماء لشهداء المدني الذين قدموا حياتهم في ميادين الواجب والشرف وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء.

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