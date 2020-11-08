الدفاع المدني يحذر : أمطار رعدية وسيول حتى الاثنين

المواطن - الرياض

حذّر الدفاع المدني من استمرار هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة المصحوبة بجريان السيول.

وقال الدفاع المدني إنه وفقًا لما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداءً من اليوم الجمعة ١٤٤٢/٣/٢٠ هـ وحتى يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٣/٢٣ هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وحائل) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، مع احتمالية تعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وعسير وجازان وتبوك والجوف) بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة، بينما من المتوقع أن تتأثر منطقة القصيم بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

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