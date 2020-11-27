الدهش يتوقع الفائز بـ كأس الملك بين الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

توقع الناقد الرياضي محمد الدهش الفائز بلقب كأس الملك غدًا السبت بين فريقي الهلال والنصر، ومتحدثًا في الوقت ذاته عن مصير المدرب البرتغالي روي فيتوريا مع النصر بالفترة المقبلة.

وتحدث الدهش لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “الهلال أقرب للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وعودة سالم الدوسري ستعطي قوة إضافية للفريق الهلالي، والهلال سيتوج باللقب عن طريق ركلات الترجيح رغم أن الرغبة لدى النصر قوية لتحقيق اللقب”.

فيتوريا سيرحل عن النصر في حال خسارة كأس الملك

وأكد الدهش على أن النصر سيُقيل المدرب روي فيتوريا في حال خسر من الهلال السبت في المباراة النهائية، بجانب وجود تغييرات في المشرف على الفريق والإدارة في حال الخسارة ضد الهلال.

وأشار الدهش على أن الهلال يملك الخبرة الكافية للتعامل مع المباريات النهائية، والدليل هو الفوز بلقب دوري أبطال آسيا عام 2019.

وفي سياق آخر، وجه المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، صدمة للاعب المغربي نور الدين أمرابط قبل مواجهة الهلال في نهائي كأس الملك السبت.

وكان أمرابط ارتبط اسمه بالانتقال لنادي العين الإماراتي خلال الفترة الأخيرة.

أمرابط على دكة البدلاء

ووفقًا لـ صحيفة “الميدان الرياضي” فإن فيتوريا قرر الإبقاء على نور الدين أمرابط في دكة البدلاء في نهائي كأس الملك ضد الهلال.

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