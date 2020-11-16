الدوسري والشهراني في عيادة الهلال

المواطن - مروة نبيل

تواجد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري وياسر الشهراني، في العيادة الطبية بالنادي، مساء اليوم الاثنين.

الدوسري والشهراني في العيادة:

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الدوسري والشهراني تواجدا في العيادة، بعد تعرض الأول لإصابة في عضلة الساق، فيما يُعاني الثاني من تمزق في العضلة الخلفية.

وكان يتواجد الثنائي الهلالي مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل أن يستبعدهما المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بالأمس، بسبب الإصابة، حيث أُصيب الدوسري أثناء مشاركته في ودية جامايكا، فيما غاب الشهراني عن المباراة بسبب الإصابة.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني، وذلك بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة.

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

شارك الخبر